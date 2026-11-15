Karatepe, kurultayda 800 binin üzerinde üyeyle yürüyüşün hızlanacağını söyledi - Son Dakika
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Karatepe, kurultayda 800 binin üzerinde üyeyle yürüyüşün hızlanacağını söyledi

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Karatepe, kurultayda 800 binin üzerinde üyeyle yürüyüşün hızlanacağını söyledi
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Karatepe, kurultayda 800 binin üzerinde üyeyle yürüyüşün hızlanacağını söyledi
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YENİ Partili Karatepe, partisinin 1. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde 800 binin üzerindeki üyeyle iktidara yürüyüşün hızlanacağını söyledi. Karatepe, iktidar yürüyüşüne katkı sağlayabilecek herkesi sürece dahil edecek düzenlemeler yapılabileceğini belirtti.

Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - YENİ Partili Yalçın Karatepe, "Yarından itibaren artık sadece bugün seçilen kadrolar değil, son birkaç aydır il, ilçe kongrelerinde seçilen kadrolarımız, partimize üye olan 800 binin üzerindeki üyelerimizle birlikte alanları doldurup çalışmalarımızı sürdürerek iktidara doğru yürüyüşümüzü daha da hızlandıracağımız bir sabaha uyanacağız diye düşünüyorum" dedi.

YENİ Partili Yalçın Karatepe, partisinin 1. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Çok heyecan yüklü bir kurultay yaşıyoruz. YENİ Parti 24 Temmuz'da kuruldu. Kurulduktan sonra kuruluş kurultayını gerçekleştiriyor dünden beri. İktidara yürüyen, iktidar iddiasını güçlü biçimde sürdüren partinin kuruluş kurultayının da heyecanını yaşıyoruz. Dün çok yoğun bir katılım vardı. Genel başkan seçimi gerçekleşti. Genel Başkan Özgür Özel, katılan tüm üyelerin oyunu alarak seçildi. Bugün de Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu, Etik Kurulu vesaire gibi diğer organların seçimi olacak. Dolayısıyla bu heyecan bugün de sürecek.

Yarından itibaren artık sadece bugün seçilen kadrolar değil, son birkaç aydır il, ilçe kongrelerinde seçilen kadrolarımız, partimize üye olan 800 binin üzerindeki üyelerimizle birlikte alanları doldurup çalışmalarımızı sürdürerek iktidara doğru yürüyüşümüzü daha hızlandıracağımız bir sabaha uyanacağız diye düşünüyorum.

Türkiye, 86 milyonluk büyük bir ülke. Çok farklı sorunları olan, çok büyük sorunları olan da bir ülke. İktidar yürüyüşünü gerçekleştiren bir parti, destek alabilecek, katkı sağlayabilecek herkesi sürece dahil etme ihtiyacını hissederse bunu da yapmak lazım. Yani katkı sağlayabilecek, bu partinin iktidar yürüyüşüne destek alabilecek herkesin bulunmasına imkan verecek düzenlemeler... Bu, Parti Meclisi sayısında olabilir, ilçe örgütü düzeyinde olabilir, beldedeki yapılanmada olabilir...

"SAYILARA ÇOK TAKILMAMAK LAZIM"

Biz sadece Parti Meclisi'nde olacak 160 kişi ya da Yüksek Disiplin Kurulu'nda olacaklarla değil, biz 86 milyonun bize katılıp bu iktidar yürüyüşünde destek vermesini talep ediyoruz ki bu gerçekleşsin. Dolayısıyla sayılara çok takılmamak lazım."

Kaynak: ANKA
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