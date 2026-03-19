Karavanke Tüneli Açıldı

Slovenya ile Avusturya'yı birbirine bağlayan ve Türk şirketi Cengiz İnşaat tarafından yapılan Karavanke Tüneli araç trafiğine açıldı. Slovenya'nın Jesenice bölgesinde, Alp Dağları'nın HruÜica kesiminde yer alan Karavanke Tüneli'nin açılış törenine Slovenya Otoyol Şirketi (DARS) Başkanı Andrej Ribic, Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Asım Cengiz, Slovenya Altyapı Bakanı Alenka BratuÜek, Türkiye'nin Slovenya Büyükelçisi Hayriye Kumaşcıoğlu katıldı. Cengiz Holding bünyesindeki Cengiz İnşaat tarafından üstlenilen proje, Slovenya'da bir Türk şirketinin tek başına gerçekleştirdiği ilk altyapı çalışması olma özelliğini taşıyor. Toplam uzunluğu 7 bin 946 metre olan tünelin Slovenya sınırları içindeki 3 bin 446 metrelik kısmı Cengiz İnşaat tarafından inşa edildi. 18 Ağustos 2020'de başlanan kazı çalışmalarında, bölgede etkili olan yoğun metan gazı ve yer altı suyu gibi zorlu koşullara rağmen ileri mühendislik teknikleri kullanıldı. Tünelde ilk ışık ise 18 Mart 2024'te görüldü.

Yaklaşık 140 milyon euroya mal olan projede, 255'i Türk olmak üzere toplam 300 kişi görev aldı. Çalışmalar kapsamında tünele bağlantı yolları, 165,2 metre uzunluğunda ardgermeli köprü ile havalandırma, aydınlatma ve elektromekanik sistemlerin yönetileceği portal binası ve 3 katlı idare binası da inşa edildi. 1991 yılında hizmete giren mevcut tünelin kapasitesinin yetersiz kalması üzerine inşa edilen yeni tüp, Akdeniz, Balkanlar ve Orta Avrupa arasındaki ulaşımı daha güvenli ve hızlı hale getirecek.