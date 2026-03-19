Karavanke Tüneli Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karavanke Tüneli Açıldı
19.03.2026 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cengiz İnşaat tarafından yapılan Karavanke Tüneli, Slovenya ve Avusturya arasında araç trafiğine açıldı.

Slovenya ile Avusturya'yı birbirine bağlayan ve Cengiz İnşaat tarafından yapılan Karavanke Tüneli araç trafiğine açıldı. Proje, bölgesel ulaşım ve ticaret açısından stratejik önem taşıyor.

Slovenya ile Avusturya'yı birbirine bağlayan ve Türk şirketi Cengiz İnşaat tarafından yapılan Karavanke Tüneli araç trafiğine açıldı. Slovenya'nın Jesenice bölgesinde, Alp Dağları'nın HruÜica kesiminde yer alan Karavanke Tüneli'nin açılış törenine Slovenya Otoyol Şirketi (DARS) Başkanı Andrej Ribic, Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Asım Cengiz, Slovenya Altyapı Bakanı Alenka BratuÜek, Türkiye'nin Slovenya Büyükelçisi Hayriye Kumaşcıoğlu katıldı. Cengiz Holding bünyesindeki Cengiz İnşaat tarafından üstlenilen proje, Slovenya'da bir Türk şirketinin tek başına gerçekleştirdiği ilk altyapı çalışması olma özelliğini taşıyor. Toplam uzunluğu 7 bin 946 metre olan tünelin Slovenya sınırları içindeki 3 bin 446 metrelik kısmı Cengiz İnşaat tarafından inşa edildi. 18 Ağustos 2020'de başlanan kazı çalışmalarında, bölgede etkili olan yoğun metan gazı ve yer altı suyu gibi zorlu koşullara rağmen ileri mühendislik teknikleri kullanıldı. Tünelde ilk ışık ise 18 Mart 2024'te görüldü.

Yaklaşık 140 milyon euroya mal olan projede, 255'i Türk olmak üzere toplam 300 kişi görev aldı. Çalışmalar kapsamında tünele bağlantı yolları, 165,2 metre uzunluğunda ardgermeli köprü ile havalandırma, aydınlatma ve elektromekanik sistemlerin yönetileceği portal binası ve 3 katlı idare binası da inşa edildi. 1991 yılında hizmete giren mevcut tünelin kapasitesinin yetersiz kalması üzerine inşa edilen yeni tüp, Akdeniz, Balkanlar ve Orta Avrupa arasındaki ulaşımı daha güvenli ve hızlı hale getirecek.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 16:13:02. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.