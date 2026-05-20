Murat Karayalçın: "Bizim Üzerimizde Baskı Arttıkça Yurttaşlar Yanımızda Yer Alıyor"

(ANKARA) - Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP Ankara İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Partinin üzerindeki baskı arttıkça yurttaşların destek ve mitinglere katılımının arttığını belirten Karayalçın, "Yani böyle beklediklerinin dışında bir gelişmeyle AKP yönetiminin karşı karşıya olduğu kanısındayım. Bu da beni doğrusu seçimlere giderken cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarına ilişkin özellikle çok ümitvar kılıyor" dedi.

Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, tutuklu CHP İl Başkanı Ümit Erkol'a Şakran Cezaevi'nde yaptığı ziyaretin ardından bugün CHP Ankara İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Karayalçın'ı CHP İl Sekreteri Yüksel Işık ve beraberindeki partililer karşıladı.

Karayalçın'ın verdiği desteğin önemli olduğunu belirten Işık, Erkol'un tutuklanmasının CHP'ye yönelik bir operasyonun parçası olduğunu, buna karşı CHP'nin ve Ankara İl Örgütü'nün ayakta olduğunu söyledi.

"ONLARI CEZAEVİNDE DİMDİK GÖRDÜM"

Işık'ın ardından konuşan Karayalçın, Erkol'u cezaevinde ziyaret ettiğini, bu ziyarete ilişkin il yöneticilerine bilgi vermek istediğini, bu nedenle bu ziyareti gerçekleştirdiğini belirtti. Erkol'un moralinin iyi olduğunu, cezaevi çıkışı Erkol'un ailesiyle de görüştüğünü aktaran Karayalçın, farklı cezaevlerinde CHP'lileri ziyaret ettiğini söyleyerek, "Onların hepsinde arkadaşlarımızı aslan gibi gördüm, dimdik gördüm. Eşleriyle konuşuyorum. Hapishaneleri yeterince sıklıkta ziyaret edemiyorum ama hiç olmazsa eşleriyle, yakınlarıyla telefon görüşmesi yapıyorum. Yılbaşlarını, bayramlarını kutluyorum. Onları da aslan gibi, onları da dimdik gördüm. Aslında hapishanede olanlar iyi olunca, böyle metanetli olunca, sağlam durunca galiba aileleri de öyle oluyor. Sonra ikisi sağlam durunca partileri olarak bizi de bu etkiliyor. Biz de aslan gibi duruyoruz, sağlam duruyoruz, dimdik duruyoruz" ifadelerini kullandı.

"BASKI ARTIKÇA DESTEK ARTIYOR"

Bu durumun yurttaşları da etkilediğini vurgulayan Karayalçın, "Çünkü bizim üzerimizde baskı arttıkça ben Sayın Genel Başkanımızın düzenlediği açık hava toplantılarına olan katılımın da artmakta olduğunu görüyorum. Baskı ne kadar gelirse gelsin, yurttaşlar yanımızda yer alıyorlar, Genel Başkanımıza destek veriyorlar, mitinglerimize katılıyorlar. Yani böyle beklediklerinin dışında bir gelişmeyle AKP yönetiminin karşı karşıya olduğu kanısındayım. Bu da beni doğrusu seçimlere giderken cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarına ilişkin özellikle çok ümitvar kılıyor" dedi.

Mevcut siyasal gelişmelere ilişkin de konuşan Karayalçın, CHP'nin "yeni şeyler" yapması gerektiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Yüzde 30-35 arasındayız. Bunu artırmamız gerekiyor. Bunu artırmak için de birtakım çalışmaları bulup ortaya koymalıyız, sergilemeliyiz. Partimizin yeni bir evreye girdiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin çalışma sonuçlarını yurttaşlarımızla paylaşıyor Sayın Genel Başkanımız. Ben 28 Kasım'dan itibaren, yani Program Kurultayı'ndan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi olarak yeni bir dönemin içine girdiğimizi düşünüyorum. Ancak yeni programı yeni bakış açısıyla parti örgütlerimizin yeterince tartışmadığı kanısındayım. Bir tartışmaya açılmalı. Onun üzerinde çalışmalar yapılmalı. Değişik konularda getirilen yenilikler anlaşılmalı. Anlaşılmayan yanları varsa soru soru sorulmalı, tartışılmalı. İkincisi, Sayın Genel Başkanımız 2 Mart tarihinde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin çalışmalarına ilişkin bir açıklamada bulundu. Bence orada da çok önemli öngörüleri var. Hemen hemen her alanda bu böyle. Onun üzerinde de çalışmalar yapılmalı. Yani ikisi birden hem program hem de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin çalışma sonuçları parti örgütleri tarafından yurttaşlarımıza taşınmak amacıyla daha basit, daha pratik, daha kolay anlatılabilir, daha somut bir hale getirilmeli diye düşünüyorum."

KARAYALÇIN'NDAN 'VAATLER BASİTLEŞTİRİLMELİ' ÖNERİSİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıkladığı bazı vaatlere dikkat çeken Karayalçın, bunların halka daha basit olarak anlatılması gerektiğini söyledi. Bu durumu Özel'e de aktaracağını belirten Karayalçın, İzmir'de CHP'li belediyelerin yaptığı açılış törenlerine katıldığını anlatarak, "Urla'da Sayın Genel Başkan dedi ki, 'Ben 31 Mart seçimlerinden sonra belediyelerimize iki hedef verdim. Bin kreş, 100 öğrenci yurdu. Bin kreşin yüzde 80'ini gerçekleştirdik.' Yani 31 Mart 2024 tarihinde bunu hedef olarak Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine veriyor. Bunun kreşin yüzde 80'ini gerçekleşmiş oluyor. Bu olağanüstü bir başarı. Ben bunu ilk kez orada duydum arkadaşlar. Öğrenci yurtlarıyla ilgili de galiba yüzde 71 gerçekleşme olduğunu söyledi Sayın Genel Başkan. Sonra içimden düşündüm. Yani ben bunu ilk kez orada duyuyorsam, çoğu yurttaşımızın muhtemelen bundan haberi yoktur" ifadelerini kullandı.