(ANKARA) - Eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, eski TBMM Başkanı ve CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Karayalçın, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli ağabeyimiz Hikmet Çetin ile uzun geçmişe dayanan bir ilişkimiz oldu. Kendisini Mülkiye'de öğrenciyken tanıdım. 1967 yılında Prof. Besim Üstünel, bir konuşma yapması için dersine davet ettiği Hikmet Çetin'i "planlamada çalışan bir ağabeyiniz" diyerek bize tanıttı. Mülkiye bittikten sonra ben de Devlet Planlama Teşkilatı'na (DPT) girdim. Orada bir süre kendisiyle birlikte çalıştık.

Daha sonra da SODEP, SHP ve CHP'de birlikte siyaset yaptık. Siyasi yaşamımızda birbirimize ters düştüğümüz zamanlarda bile; ağabey - kardeş anlayışını, karşılıklı sevgi ve saygı ilişkisini hep koruduk. Türkiye büyük bir siyaset ve devlet adamını kaybetti. Değerli ağabeyimizin eşine, evlatlarına, ailesine ve partililerimize başsağlığı diliyorum. Yüce Allah rahmetini esirgemesin, mekanı cennet olsun."