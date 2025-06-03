Erzurum'un Karayazı ilçesinde, dereye yuvarlanan otomobildeki aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.
Barış B. (35) yönetimindeki 65 ACA 854 plakalı otomobil, ilçenin kırsal Çelikli Mahallesi mevkisinde yoldan dereye yuvarlandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü, araçtaki eşi Gülnaz B. (23) ile çocukları Ç.B. (5) hayatını kaybetti.
Ailenin Kurban Bayramı tatili için Balıkesir'den Van'a gittiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Karayazı’da Facia: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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