Karayipler'de 7.6 büyüklüğünde deprem! 12 ülkeye tsunami uyarısı - Son Dakika
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Karayipler'de 7.6 büyüklüğünde deprem! 12 ülkeye tsunami uyarısı

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Karayipler'deki Cayman Adaları açıklarında 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Karayip Denizi'ne kıyısı olan aralarında Jamaika, Küba, Meksika, Panama, Porto Riko, Kosta Rika'nın da bulunduğu 12 ülkeye tsunami uyarısı yapıldı.

09.02.2025 05:59
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Karayipler'deki Cayman Adaları açıklarında 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na göre, sarsıntı yerel saat ile 18.23'te, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin merkez üssünün Cayman Adaları'nın başkenti olan George Town'un 209 kilometre güneybatısı olduğu aktarıldı.

Karayipler'de 7.6 büyüklüğünde deprem! 12 ülkeye tsunami uyarısı

BİRÇOK ÜLKE İÇİN TSUNAMİ UYARISI

Uluslararası Tsunami Bilgi Merkezi'nden yapılan açıklamada ise tsunami uyarısında bulunularak, "Bu deprem nedeniyle önümüzdeki 3 saat içinde Jamaika, Küba, Meksika, Honduras, Bahamalar, Haiti, Belize, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Panama, Porto Riko ve Kosta Rika tehlikeli tsunami dalgaları oluşabilir" ifadeleri kullanıldı.

Karayipler'de 7.6 büyüklüğünde deprem! 12 ülkeye tsunami uyarısı

ABD İÇİN RİSK YOK

ABD Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi ise ABD anakarası için tsunami riskinin bulunmadığını, ancak Porto Riko ve ABD Virjin Adaları'nda tsunami dalgaları görülebileceğini duyurdu.

Karayipler'de 7.6 büyüklüğünde deprem! 12 ülkeye tsunami uyarısı

KIYI ÜLKELERİNDEN HASAR BİLDİRİLMEDİ

Karayip Denizi'nde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntıdan etkilenen ülkeler, herhangi bir hasar ya da can kaybı bildirmedi. Ulusal basında yer alan haberlere göre, tsunami uyarısının yapıldığı Meksika, Honduras, Porto Riko ve Küba'nın yetkilileri, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Meksika'nın güneydoğusundaki Quintana Roo Eyaleti Valisi Mara Lezama, yaptığı açıklamada, tsunami olasılığına karşı halkı uyardı. Porto Riko Ulusal Hava Servisi ise deniz seviyesinde dalgalanmalar görüldüğünü ve tehlikeli okyanus akıntıları nedeniyle Porto Riko ile Virgin Adaları için tsunami riskinin devam ettiğini bildirdi. Dominik Cumhuriyeti'ne bağlı Acil Durum Operasyon Merkezi (COE) Direktörü Juan Manuel Mendez, kıyı bölgelerinde yaşayanlara yüksek ve güvenli yerlere taşınmaları ve plajları kullanmamaları çağrısında bulundu.

Karayipler\'de 7.6 büyüklüğünde deprem! 12 ülkeye tsunami uyarısı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Karayipler'de 7.6 büyüklüğünde deprem! 12 ülkeye tsunami uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • okan Ak:
    Darısı İsrail'in başına 110 19 Yanıtla
  • Apple User:
    depremden korkmayın bina inşa eden mütaitlerden korkun 84 0 Yanıtla
  • Atatürk çü:
    BİZDE OLSAYDI,EN AZ 50.000 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ. MAALESEF ÜLKEMİZDE İNSANIN DEĞERİ SIFIR. BAKMAYIN SİZ SİYASETÇİLERİN BENİM VATANDAŞIM DEMESİNE . HESİ BOŞ LAF. PALAVRA ATIYORLAR. 62 7 Yanıtla
  • Metin Ersoy:
    Allah kandan beslenen memleketkerede daha büyüklerini nasip etsin. 61 6 Yanıtla
  • ayşe onat:
    buradan sakin olduklarını nasıl anladınız. gözleriniz ufkun baya ötesini görüyor galiba.maşallah 16 35 Yanıtla
  • bülent C.:
    Can kayıpları yaşanmaz inşallah. Deprem ve tsunami korkunç felaketler. 45 1 Yanıtla
  • Halil:
    Neden herkes bu kadar sakin 35 3 Yanıtla
  • Mehmet Pektazel:
    deprem oluyor adamlar alışveriş yapıyor kaçan yok yapılara okadar güven varki kimsenin umurunda bile değil deprem olmasi 32 1 Yanıtla
  • Melih Özke:
    adamların binası market o kadar sağlam ki deprem sanki 4.8 falan gibi Allah korusun Türkiye olsa raf diye bişey kalmaz herşey yerde olurdu adamlar dışarıya bile kaçmıyor alışverişe devam edenler bile var 27 2 Yanıtla
  • Erkan Toprakhisar:
    kimse kaçmıyor depremin bitmesini bekliyor. insanlar yapılarına bu kadar güveniyor. 28 0 Yanıtla
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