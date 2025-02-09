Karayipler\'de 7.6 büyüklüğünde deprem! 12 ülkeye tsunami uyarısı

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Karayipler'deki Cayman Adaları açıklarında 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na göre, sarsıntı yerel saat ile 18.23'te, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin merkez üssünün Cayman Adaları'nın başkenti olan George Town'un 209 kilometre güneybatısı olduğu aktarıldı.

BİRÇOK ÜLKE İÇİN TSUNAMİ UYARISI

Uluslararası Tsunami Bilgi Merkezi'nden yapılan açıklamada ise tsunami uyarısında bulunularak, "Bu deprem nedeniyle önümüzdeki 3 saat içinde Jamaika, Küba, Meksika, Honduras, Bahamalar, Haiti, Belize, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Panama, Porto Riko ve Kosta Rika tehlikeli tsunami dalgaları oluşabilir" ifadeleri kullanıldı.

ABD İÇİN RİSK YOK

ABD Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi ise ABD anakarası için tsunami riskinin bulunmadığını, ancak Porto Riko ve ABD Virjin Adaları'nda tsunami dalgaları görülebileceğini duyurdu.

KIYI ÜLKELERİNDEN HASAR BİLDİRİLMEDİ

Karayip Denizi'nde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntıdan etkilenen ülkeler, herhangi bir hasar ya da can kaybı bildirmedi. Ulusal basında yer alan haberlere göre, tsunami uyarısının yapıldığı Meksika, Honduras, Porto Riko ve Küba'nın yetkilileri, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Meksika'nın güneydoğusundaki Quintana Roo Eyaleti Valisi Mara Lezama, yaptığı açıklamada, tsunami olasılığına karşı halkı uyardı. Porto Riko Ulusal Hava Servisi ise deniz seviyesinde dalgalanmalar görüldüğünü ve tehlikeli okyanus akıntıları nedeniyle Porto Riko ile Virgin Adaları için tsunami riskinin devam ettiğini bildirdi. Dominik Cumhuriyeti'ne bağlı Acil Durum Operasyon Merkezi (COE) Direktörü Juan Manuel Mendez, kıyı bölgelerinde yaşayanlara yüksek ve güvenli yerlere taşınmaları ve plajları kullanmamaları çağrısında bulundu.