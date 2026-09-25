Karayolları bülteni, çalışma yapılan yollarda sürücüleri yavaşlamaya çağırdı - Son Dakika
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Karayolları bülteni, çalışma yapılan yollarda sürücüleri yavaşlamaya çağırdı

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Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım ve bakım sürdürülen yol kesimlerinde sürücülerin yavaşlaması ve işaretlere uyması uyarısında bulundu. Bültene göre Niğde-Pozantı, Ankara-Konya ve İnegöl-Bozüyük gibi yollarda ulaşım diğer şeritten ya da iki yönlü devam ediyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3-8. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım, Niğde yönünden sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 16-18. kilometrelerindeki şev destekleme çalışması sebebiyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 21-22. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara- Konya yolunun 34-37. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Fatsa-Ordu yolunun 25-26. kilometreleri Ordu Şehir Hastanesi Kavşağı, Ulaş-Gürün Ayrımı-Kangal yolunun 10-19.kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama ve Diyarbakır-Mardin yolunun 18-21. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları devam ediyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 31-34. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Osmaniye-Nurdağı yolunun 50-51. kilometreleri Kurudere mevkisindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Giresun-Keşap Ayrımı-Dereli yolunun 9-22.kilometrelerindeki Duroğlu, Iklıkçı, Çalca, Taşlıca ve Dereli tünelleri elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ettiriliyor.

Kaynak: AA
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