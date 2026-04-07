Karayolları Camiasının Bayramı: Yol Medeniyettir
Karayolları Camiasının Bayramı: Yol Medeniyettir

07.04.2026 13:52
Karayolları Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen 76. Bölge Müdürleri Toplantısı'nda otoyollar, köprüler ve YHT gibi projeler konuşuldu, 'yol medeniyettir' vurgusu yapıldı.

Pazartesi günü, savaş, siyaset veya futbol gibi konuların değil, otoyollar, bölünmüş yollar, tüneller, yatırımlar, Yüksek Hızlı Tren ve devam eden projelerin konuşulduğu bir toplantıdayım. Bu, Karayolları camiasının bayramı olarak adlandırılabilir. Toplantıda, Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık kullandığı 'yol medeniyettir' sözünü tekrarladı, ancak Türkiye'de bazen bu tür projelere karşı çıkıldığı da vurgulandı, örneğin Milas-Bodrum Havaalanı'nın yapımı sırasında yaşanan protestolar gibi.

Toplantı, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde, Osmanlı'nın Sivas Valisi Halil Rifat Paşa'nın adını taşıyan salonda gerçekleşti. Karayolları, 1950'de kurulmuş ve 76 yıldır dışarıdan genel müdür almayan bir okul gibi işliyor. Bakan Uraloğlu da dahil olmak üzere, geçmişte Bülent Ecevit'in bakanı Erol Tuncer, Süleyman Demirel'in yakını Ekrem Ceyhun ve Tevfik İleri gibi birçok siyasetçi Karayolları kökenlidir. Toplantıda, müzelik makaslar ve duvardaki fotoğraflar gibi detaylar da dikkat çekti, bu fotoğraflar Türk işçi ve mühendislerinin eserlerini gösteriyordu.

Hafta sonu Bursa'da, şehirde en çok konuşulan konular arasında Yüksek Hızlı Tren de vardı, bu da toplantıda gündeme geldi. Toplantı, Karayolları personeli, mühendisler ve bölge müdürleri için bir kutlama ve değerlendirme fırsatı oldu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Karayolları Genel Müdürlüğü, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Yht, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karayolları Camiasının Bayramı: Yol Medeniyettir - Son Dakika

SON DAKİKA: Karayolları Camiasının Bayramı: Yol Medeniyettir - Son Dakika
