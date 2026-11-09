Karayolları Genel Müdürlüğü, 1915 Çanakkale Köprüsü dahil yollarda çalışma yürütüyor - Son Dakika
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Karayolları Genel Müdürlüğü, 1915 Çanakkale Köprüsü dahil yollarda çalışma yürütüyor

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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre 1915 Çanakkale Köprüsü dahil Malkara-Çanakkale kesiminde 13-20. kilometrelerde bakım ve onarım için bant aktarımı yapılıyor. Sürücülerin çalışma kesimlerinde yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine uyması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale Kesimi (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Otoyolu'nun 13-20. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Çanakkale ve Tekirdağ istikametlerinde bant aktarımı yapılıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 8-11. kilometrelerindeki üstyapı çalışması nedeniyle Aydın istikametinde bant aktarımı uygulanıyor.

Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun bazı kesimlerindeki üstyapı çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Konya-Ereğli Çevre Yolu'nun 11-13. kilometrelerindeki (Ereğli Kavşağı kesimi) yapım çalışmaları sebebiyle kavşak kolları trafiğe kapatıldı.

Polatlı-Ankara yolunun 44-45. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Köprüsü'nün Polatlı ve Ankara istikametindeki giriş-çıkış yollarında kontrollü açma-kapama yapılıyor.

Niğde-Kayseri yolunun 36-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tokat-Niksar yolunun 41-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Malatya-Havaalanı yolunun 16-17. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Elmalı-Finike yolunun 26-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Balıkesir-Dursunbey yolunun 15-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA
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