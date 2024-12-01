Karayollarına 628 yeni makine kazandırıldı - Son Dakika
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Karayollarına 628 yeni makine kazandırıldı

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Bakan Uraloğlu, 628 adet yerli makine ve ekipman alımının karayolları için önemli olduğunu vurguladı.

01.12.2024 17:33
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Bakan Uraloğlu: "Toplam 628 adet makine ve ekipmanını karayollarına kazandırdık"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "344 adet makine ve 284 adet ekipman olmak üzere toplam 628 adet makine ve ekipmanını karayollarına kazandırdık. Satın alınan bu makine ve ekipmanların yüzde 85'i yerli imalattır. Bu alımlar ile makine parkımızın yenileme değeri toplam 718,2 milyon dolara yükselmiştir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılı içerisinde 628 makine ve ekipmanı karayollarına kazandırdıklarını aktardı. Bakan Uraloğlu, son alımlar ile KGM makine parkının yenileme değerinin 718,2 milyon dolara yükseldiğini vurguladı.

"Yüksek dağları tünellerle, derin vadileri köprü ve viyadüklerle geçtik"

Uraloğlu, 2002 yılında 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağıyla sadece 6 ilin birbirine bağlı olduğunu hatırlatarak, "Yol ağımızı yaklaşık 5 kat arttırıp 29 bin 653 kilometreye çıkararak 77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık. Bin 714 kilometre olan otoyol uzunluğumuzu 3 bin 796 kilometreye yükselttik. BSK kaplı yollarımızın uzunluğunu da 8 bin 591 kilometre den 31 bin 541 kilometreye ulaştırdık. Yüksek dağları tünellerle, derin vadileri köprü ve viyadüklerle geçtik" açıklamasında bulundu.

"Bu yolların ve yapıların güvenli bir şekilde trafiğe açık kalması da çok önemli"

İnşa edilen 479 kilometre köprü ve viyadük ile toplam uzunluğu 790 kilometreye ulaştırdıkları bilgisini veren Bakan Uraloğlu, 717 kilometre tünel yapımı ile de tünel toplam uzunluğunu 767 kilometreye çıkardıkları bilgisini de paylaştı. Uraloğlu, "Ancak bu yolları açmak, tünel ve köprüleri inşa etmek kadar, bu yolların ve yapıların güvenli bir şekilde trafiğe açık kalması da çok önemli" diye konuştu.

"Toplam 628 adet makine ve ekipmanını karayollarına kazandırdık"

Bölünmüş yol uzunluğunun toplam yol ağının yüzde 43'ünü oluşturduğunu dile getiren Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bölünmüş yollar bütün yol ağımızda hareket eden trafiğin yaklaşık yüzde 83'üne hizmet veriyor. Hamdolsun yaptığımız yatırımlarla trafik kazalarında 100 Milyon taşıt-km başına hayatını kaybeden kişi sayısında da yüzde 77 azalma olduğunu görüyoruz. Hem yollarımızın güvenli bir şekilde hizmet vermesi için gerekli bakımlarını yapıyor hem de kar, kış, fırtınaya rağmen açık kalmasını sağlamaya gayret ediyoruz. Bunun için de her yıl yeni makina ve ekipman alarak makine parkımızı güçlendiriyoruz. Özellikle 2016 yılından itibaren makine parkımızda geniş kapsamlı olarak yenileme çalışmalarına başladık. 2024 yılında 1 milyar 516 milyon lira bedelle, ekskavatör, vakumlu süpürge, çekici, kanal kazıcı yükleyici gibi 43 çeşit yol bakım ve karla mücadele faaliyetlerinde hayati önemi haiz; 344 adet makine ve 284 adet ekipman olmak üzere toplam 628 adet makine ve ekipmanını karayollarına kazandırdık. Satın alınan bu makine ve ekipmanların yüzde 85'i yerli imalattır. Bu alımlar ile makine parkımızın yenileme değeri toplam 718,2 milyon dolara yükselmiştir. Bu son alımlarla karayollarımız 5 bin 598 adedi hareketli makine olmak üzere toplam 14 bin 607 adet makine ve ekipman ile hizmet verir hale gelmiştir."

Karayollarına 628 yeni makine kazandırıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Karayollarına 628 yeni makine kazandırıldı - Son Dakika

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