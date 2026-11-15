Karayollarında bakım sürüyor, Çanakkale Köprüsü'nde ulaşım iki yönlü sağlanıyor - Son Dakika
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Karayollarında bakım sürüyor, Çanakkale Köprüsü'nde ulaşım iki yönlü sağlanıyor

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Karayolları Genel Müdürlüğü bültenine göre bakım ve onarım yapılan kesimlerde ulaşım kontrollü veya tek şeritten sağlanıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de kapsayan Malkara-Çanakkale kesiminde trafik karşı yola aktarılarak ulaşım iki yönlü sürdürülüyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nun 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de kapsayan Malkara-Çanakkale kesimindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Çanakkale veya Tekirdağ yönündeki trafik karşı yola aktarılarak ulaşım iki yönlü sağlanıyor.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde, Çanakkale istikametindeki sağ şerit ile emniyet şeridi 31 Aralık'a kadar trafiğe kapatılırken ulaşım orta ve sol şeritlerden sürdürülüyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun İncek yolu kesiminde üstyapı çalışmaları sebebiyle Ankara istikametindeki sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 44. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nin Akçaabat-Trabzon yönü tüpündeki drenaj sistemlerinin temizliği ve bakımı dolayısıyla 20 Kasım'a kadar 00.00-05.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten ve kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 44-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 44. kilometresindeki Akyazı Tünelinin bölünmüş yolun Akçaabat-Trabzon yönündeki tüpünde yapılacak drenaj sistemleri temizlik ve bakım çalışması sebebiyle 20 Kasım'a kadar 00.00-05.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 44-48. kilometrelerindeki yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Samsun-Ordu yolunun 9-12. kilometrelerindeki köprü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Belediye Evleri Katlı Yolu'nun Samsun istikameti trafiğe kapatılarak bu kesimde ulaşım alt yoldan sürdürülüyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 1-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Antalya-Manavgat yolunun 0-6. kilometrelerindeki Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-İzmir yolunun 18-19. kilometrelerindeki köprü genleşme derzinin bakım ve onarımı sebebiyle İzmir-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Balıkesir-İzmir istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Çankırı-Ankara yolunun 4-12. kilometrelerindeki Acısu Varyantı, dolgu iyileştirme ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatılırken sürücüler Süleymanlı köyü bağlantısı üzerinden eski Çankırı-Ankara yoluna yönlendiriliyor.

Kaynak: AA
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