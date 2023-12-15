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Karayolunda 'devekuşu' paniği

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çiftlikten kaçan bir deve kuşu, Gediz Belediyesi Veteriner Hekimliği ekipleri tarafından yakalanarak sahibine teslim edildi. Vatandaşların panik yaşadığı olayda, belediye ekipleri zarar vermeden deve kuşunu yakaladı ve sahibine teslim etti.

Karayolunda \'devekuşu\' paniği
15.12.2023 - 22:20,  Güncelleme: 22:21
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Karayolunda 'devekuşu' paniği

KÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz'de çiftlikten kaçan deve kuşu, Gediz Belediyesi Veteriner Hekimliği ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak sahibine teslim edildi.

Gediz-Kütahya karayolu üzerinde seyir halindeyken deve kuşu gören ve panik yaşayan vatandaşlar, Gediz Belediyesi Beyaz Masayı arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Gediz Belediyesi Veteriner Hekimliği personelleri, Hacıbaba Mahallesi mevkiinde bulunan deve kuşunu zarar vermeden yakaladı. Ekiplerin araştırma sonucu deve kuşunun sahibi bulunarak kendisine teslim edildi.

Deve kuşunun çiftlikten kaçtığını belirten sahibi, bulunmasını sağlayan belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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