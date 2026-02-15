Karabağlar Belediyesi, Karbem'in Yeni Şubesini Açıyor

(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi bünyesinde ücretsiz eğitim desteği sunan KARBEM'de yeni bir dönem başlıyor. Belediye Başkanı Helil Kınay, Sosyal Etkinlik Merkezi'nin yeni şubesinin ilerleyen günlerde Barış Mahallesi'nde hizmete açılacağını duyurdu.

Başkan Kınay, KARBEM'de öğrencilerin performanslarının değerlendirildiği veli toplantısında ailelerle bir araya geldi. Zor ekonomik koşullara rağmen dayanışma ruhunun önemine dikkati çeken Kınay, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

"Şartlar ne kadar zor olursa olsun biz bir aileyiz. Elimizde ne varsa paylaşır, ekmeği birlikte böleriz" diyen Kınay, KARBEM'in Barış Mahallesi'nde açılacak yeni merkeziyle birlikte daha fazla öğrenciye ulaşacağını eğitim desteği kapsamının genişleyeceğini aktardı."

Çocukların karanlığa sürüklenmemesi için aileler ve eğitimcilerin daha sıkı kenetlenmesi gerektiğini vurgulayan Kınay, "Anne babalar ne kadar çabalasa da bu dünyanın zorlukları karşısında birbirimize daha çok yaslanmamız gerekiyor. Çocuklarımızı hep birlikte sarmalamalı, güvenlik kabuğumuzu daha sıkı tutmalıyız" diye konuştu.

KARBEM'de bu yıl yaklaşık bin 200 öğrenci eğitim alıyor. Tamamı ücretsiz olarak sunulan kurslarda öğrenciler hem akademik destek alıyor hem de fırsat eşitliği yakalıyor.

Merkez, son açıklanan sonuçlara göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavında yüzde 99,73, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ise yüzde 81 başarı oranına ulaştı.

Toplantının ardından öğretmenler, velilerle birebir görüşmeler gerçekleştirerek öğrencilerin akademik durumlarına ilişkin detaylı bilgi verdi.