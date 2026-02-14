Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Çift Hastaneye Kaldırıldı

Çorum'un Alaca ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hastanede tedavi altına alındı.

Denizhan Mahallesi Recep Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki bir apartmanın birinci katında yaşayan anne ve babasından haber alamayan kişi, kontrol etmek için gittiği evde babası Sefa (75) ve annesi Zehra Dökücü'yü (55) baygın halde buldu.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen çift, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.