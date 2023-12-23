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Karda mahsur kalan hamile kadın 3 saatlik çalışma sonrası kurtarıldı - Son Dakika
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Karda mahsur kalan hamile kadın 3 saatlik çalışma sonrası kurtarıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle mahsur kalan hamile kadın, İl Özel İdaresi ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı. Pervari ilçesine bağlı Düğüncüler köyünde rahatsızlanan hamile Asya Üskan için karla mücadele ekipleri seferber oldu. Çalışmalar sonucu sağlık görevlileri hastaya ulaştı. Ambulansa alınan Üskan, yaklaşık 3 saat sonra önce Pervari Devlet Hastanesine, daha sonra Siirt Eğitim ve Araştırma sevk edildi. Tedaviye alınan Dündar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Karda mahsur kalan hamile kadın 3 saatlik çalışma sonrası kurtarıldı
23.12.2023 - 23:05,
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Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde sancısı tutan hamile kadın, İl Özel İdaresi ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Pervari ilçesine bağlı Düğüncüler köyünde rahatsızlanan hamile Asya Üskan (35) için karla mücadele ekipleri seferber oldu. Kar nedeniyle yolu kapanan yolda yapılan çalışmalar sonucu sağlık görevlileri hastaya ulaştı. Ambulansa alınan Üskan, yaklaşık 3 saat sonra önce Pervari Devlet Hastanesine, daha sonra Siirt Eğitim ve Araştırma sevk edildi. Tedaviye alınan Dündar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - SİİRT

Kaynak: İHA
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