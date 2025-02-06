Kardan Kapanan Köy Yolu Sayısı 371\'e Ulaştı

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KAPALI KÖY YOLU SAYISI 371'E ÇIKTI

Elazığ'da kardan kapanan köy yolu sayısı, kent merkezinde 131, ilçelerden Maden'de 28, Keban'da 27, Ağın'da 13, Sivrice'de 34, Kovancılar'da 36, Karakoçan'da 36, Palu'da 20 ve Baskil'de 46 köy yolu olmak üzere toplamda 371'e yükseldi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.