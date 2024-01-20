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Hakkari Şemdinli'de kardan kapanan köyde rahatsızlanan bebek ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Hakkari Şemdinli'de kardan kapanan köyde rahatsızlanan bebek ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yolu kardan kapanan köyde yaşayan Eren ailesinin 7 aylık bebeği, yüksek ateş şikayeti nedeniyle hastaneye götürülemedi. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından köye ambulans helikopter yönlendirildi ve karla kaplı köye ulaşan helikopterle bebek Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hakkari Şemdinli\'de kardan kapanan köyde rahatsızlanan bebek ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
20.01.2024 - 17:47,
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 7 aylık bebek, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Alan köyünde yaşayan Eren ailesi, yüksek ateş şikayeti bulunan bebeği hastaneye götüremeyince 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Köy yolunun kapalı olması ve çığ riski nedeniyle 112 Komuta Kontrol Merkezi tarafından köye ambulans helikopter yönlendirildi.

Karla kaplı köye ulaşan helikopterle alınan bebek, Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hakkari Şemdinli'de kardan kapanan köyde rahatsızlanan bebek ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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