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Kardan kapanan yolda hamile kadın hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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Kardan kapanan yolda hamile kadın hastaneye ulaştırıldı

Siirt'in Şirvan ilçesinde rahatsızlanan hamile Rabia Caylı, kardan kapanan mezra yolunun 3 saatlik çalışma sonucu açılması ile hastaneye ulaştırıldı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından gerçekleştirilen temizleme çalışmasının ardından hamile kadına ilk müdahale yapıldı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kardan kapanan yolda hamile kadın hastaneye ulaştırıldı
29.01.2024 - 23:29,
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SİİRT'in Şirvan ilçesinde rahatsızlanan hamile Rabia Caylı (31), kardan kapanan mezra yolunun 3 saatlik çalışma sonucu açılması ile hastaneye ulaştırıldı.

Nallıkaya köyü Turgutlu mezrasında yaşayan ve hamile olan Rabia Caylı, rahatsızlandı. Yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin arayarak yardım istedi. Mezra yolunun kar nedeniyle kapalı olması üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, temizleme çalışması başlattı. 3 saatlik çalışmanın ardından mezraya ulaşan ekipler, Caylı'ya ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ambulansa alınan hamile kadın, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hamile kadının durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

Kaynak: DHA
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