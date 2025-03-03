Kardelenler Spil Dağı'nda İkinci Kez Açtı - Son Dakika
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Kardelenler Spil Dağı'nda İkinci Kez Açtı

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Kardelen çiçekleri, bu yıl Spil Dağı'nda ikinci kez çiçek açarak doğa severleri şaşırttı.

03.03.2025 14:09
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Kardelenler Spil Dağı'nda ikinci kez çiçek açtı

MANİSA - Spil Dağı Milli Parkı'nda koruma altında olan ve koparmanın bu yıl 557 bin 212 lira cezası olan kardelen çiçekleri, bu yıl ikinci kez çiçek açtı.

Manisa ve İzmir arasında farklı flora ve faunasıyla görenleri mest eden Spil Dağı Milli Parkı'nda genellikle şubat ayının sonunda, mart ayının başında açan baharın müjdecisi olarak bilinen kardelen çiçekleri, bu yıl ikinci kez çiçek açarak görenleri şaşırttı.

Geçtiğimiz ocak ayı içerisinde Spil Dağı Milli Parkı zirvesinde ilk cemrenin havaya düşmesine yaklaşık 1 ay kala erken çiçek açmıştı. Bir hafta önce Manisa merkeze ve Manisa Spil Dağı Milli Parkına yağan karın ardından, baharın müjdecisi kardelen çiçekleri 3. cemrenin düşmesine 1 hafta kala ikinci kez çiçek açtı.

Kardelenlerin ikinci kez açması görenleri hayrete düşürdü

Kardelen çiçeklerinin ikinci kez açması Spil Dağı Milli Parkı'nda ilk kez yaşanıyor. Minerali bol olan toprakları tercih eden Kardelen çiçeğinin, toprağın nemli ve humuslu olduğu takdirde ortalama 3 ay boyunca çiçeklerini sergilemeye devam ettiği biliniyor. Ancak bu duruma Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda ilk kez rastlanıyor.

Ramazan ayının girmesiyle doğada vakit geçirmek için Spil Dağı Milli Parkı'na geldiğini söyleyen Manisalı doğa sever Hamdi Öklü, kardelenlerin 1 ay önce açtığını gazetelerden ve sosyal medyada çıkan haberlerden takip ettiğini, kendisinin ilk kez kardelen çiçeklerini gördüğünü söyledi.

Öklü, "Üçüncü cemrenin toprağa düşmesine 3-5 gün kala hala kardelen çiçekleri Manisa Spil Dağı zirvesine yakın bölgede ikinci kez açmış şekilde. Dikkatimi çekti, ilk kez fotoğraflarını çekmek de nasip oldu. Hep basında çıkan haberlerde okuyordum, hatta koparmanın cezasının yaklaşık 557 bin lira olduğunu da biliyorum. Koparmanın cezası oldukça ağır, zarar vermemeye çok dikkat ediyorum. Bu anı da kaydetmek istiyorum, bu bölge kardelen çiçekleriyle adeta bembeyaz olmuş. Muhteşem güzel bir manzara" diye konuştu.

Koparmanın cezası bu yıl için 557 bin 212 lira

Çok sayıda endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Spil Dağı Milli Parkı'nda açan kardelenleri koparmanın geçen yıl 387 bin 142 lira olan idari ceza tutarının ise belirlenen yeniden değerleme oranına göre yüzde 43.93 oranında yapılan artışla bu yıl cezası 557 bin 212 liraya yükseltildi.

2022 yılında 109 bin 593 lira olan ceza miktarı yüzde 122.93 yeniden değerleme oranına göre ceza tutarı 244 bin 315'e, 2023 yılında ise 244 bin 315 lira olan idari ceza tutarının ise belirlenen yeniden değerleme oranına göre yüzde 58.46 oranında yapılan artışla 387 bin 142 liraya yükseltilmişti.

Kaynak: İHA

Güncel, Manisa, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

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