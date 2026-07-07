Kardeş Kavgası: Ev Yangını - Son Dakika
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Kardeş Kavgası: Ev Yangını

Kardeş Kavgası: Ev Yangını
07.07.2026 03:29
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Nevşehir'de M.K., tartıştığı ağabeyi O.K.'nin evini ateşe verip kaçtı, polis yakalamak için çalışıyor.

NEVŞEHİR'de M.K., tartıştığı ağabeyi O.K.'nin evini yaktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle 30 dakikada söndürülürken, polis olaydan sonra kaçan M.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Merkez ilçeye bağlı 350 Evler Kırçiçeği Sokak'taki 3 katlı binanın 1'inci katında yaşayan O.K. ile kardeşi M.K. arasında tartışma çıktı. İki kardeş arasında yaşanan arbedenin ardından O.K. şikayetçi olmak için emniyete gitti. Bunun üzerine M.K., ağabeyi O.K.'ye ait olan evi ateşe verip kaçtı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü. Polis, olaydan sonra kaçan M.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Nevşehir, 3. Sayfa, Güncel, Polis, Yaşam, Suç, Son Dakika

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