Kardeş Kavgası Evi Yaktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kardeş Kavgası Evi Yaktı

Kardeş Kavgası Evi Yaktı
07.07.2026 02:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de tartışan kardeşlerden biri, diğerinin evini ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

Nevşehir'de bir kişi tartıştığı kardeşinin evini yaktı.

Alınan bilgiye göre, 350 Evler Mahallesi Kırçiçeği Sokak'ta ikamet eden O.K. ile kardeşi M.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.K, kardeşinden şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti.

Kardeşinin evden ayrılmasının ardından M.K, O.K'ye ait evi ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Polis ekipleri, kaçan M.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Nevşehir, İtfaiye, Güncel, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kardeş Kavgası Evi Yaktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzelleşeyim derken bu hale geldi Güzelleşeyim derken bu hale geldi
Malatya’da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu Malatya'da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Kuşadası’nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti Kuşadası'nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti
Plajda başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı Plajda başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı
Yaşlı kadının Çambaşı Yaylası’nda cansız bedeni bulundu Yaşlı kadının Çambaşı Yaylası'nda cansız bedeni bulundu
Manisa’da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti Manisa'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

00:24
IShowSpeed, Portekiz elenince hüngür hüngür ağladı
IShowSpeed, Portekiz elenince hüngür hüngür ağladı
00:01
Ronaldo’dan veda İspanya, Portekiz’i 901’de attığı golle turnuvanın dışına itti
Ronaldo'dan veda! İspanya, Portekiz'i 90+1'de attığı golle turnuvanın dışına itti
23:51
Galatasaray’ın yıldızları tatilin tadını çıkarıyor
Galatasaray'ın yıldızları tatilin tadını çıkarıyor
22:50
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, NATO Zirvesi öncesi İstanbul turu attı
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, NATO Zirvesi öncesi İstanbul turu attı
21:50
İspanya hükümeti, Başbakan’ın eşinin Ankara’ya gitmesine izin verilmemesine tepki gösterdi
İspanya hükümeti, Başbakan'ın eşinin Ankara'ya gitmesine izin verilmemesine tepki gösterdi
21:37
Gazeteci Barış Pehlivan’ın eski sevgilisinden “taciz“ iddiası Savcılığa suç duyurusunda bulundu
Gazeteci Barış Pehlivan'ın eski sevgilisinden "taciz" iddiası! Savcılığa suç duyurusunda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 02:40:35. #.0.2#
SON DAKİKA: Kardeş Kavgası Evi Yaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.