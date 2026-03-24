Kardeş Kavgasi Sonucu Cinayet
Kardeş Kavgasi Sonucu Cinayet

24.03.2026 11:40
Mardin'in Mazıdağı'nda kardeşi tarafından vurulan Ergin Karçı hayatını kaybetti, Erol tutuklandı.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde kavga ettiği kardeşi Erol Karçı tarafından silahla vurulan Ergin Karçı (33) toprağa verildi. Cinayet şüphelisi Erol Karçı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşler arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada vurulan Ergin Karçı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yakınları, sağlık ekiplerini beklemeden kendi imkanlarıyla Karçı'yı Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Engin Karçı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemleri tamamlanan Karçı'nın cenazesi, gözyaşları arasında Derecik Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Jandarma ekipleri, Karçı'nın kardeşi Erol Karçı'yı gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karçı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Gözler İran’daydı Trump’ın “Görüşme yaptık“ sözlerine ilk yanıt Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Galatasaray’a transfer olmak için bakın ne yapıyor Galatasaray'a transfer olmak için bakın ne yapıyor
Bahçeli, Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaret etti Bahçeli, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti
Genç kadının ölümündeki cinayet şüphesini “eşarp“ kanıtladı Genç kadının ölümündeki cinayet şüphesini "eşarp" kanıtladı
Katar’da şehit olan ASELSAN teknisyenleri son yolculuklarına uğurlandı Katar'da şehit olan ASELSAN teknisyenleri son yolculuklarına uğurlandı

12:18
Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı İşte aylık geliri ve savunması
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması
11:50
Bahçeli’den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır
Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır
11:33
İran’a karşı ittifak genişliyor: İki ülke daha saldırmayı değerlendiriyor
İran'a karşı ittifak genişliyor: İki ülke daha saldırmayı değerlendiriyor
10:53
Dev zammın ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor
Dev zammın ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor
10:48
Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
10:34
İsrail basını: Mücteba Hamaney, ABD ile müzakere edilmesi talimatı verdi
İsrail basını: Mücteba Hamaney, ABD ile müzakere edilmesi talimatı verdi
