Kardeşi Bıçakla Rehin Alan Genç, Polisi İkna Edip Teslim Oldu

17.02.2026 16:20
Bursa'da Ömer S. ablasını bıçakla rehin aldı, polis koçbaşıyla kapıyı kırarak müdahale etti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kardeşi Ömer S. (17) tarafından bıçakla rehin alınan Lakat S. (19) koçbaşıyla kapıyı kırarak daireye giren polis tarafından kurtarıldı. Kendisini tuvalete kilitleyen Ömer S., ikna edilip gözaltına alındı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Baykoca Mahallesi Defne Sokak'taki TOKİ konutlarında meydana geldi. 8 katlı apartmanın 4'üncü katında yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Suriye uyruklu Ömer S., ablası Lakat S.'yi bıçakla rehin aldı. Evden gelen sesleri duyan binadakilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, kapıyı kilitleyen Ömer S.'yi ikna etmek için uzun süre uğraştı. Ömer S.'nin olumsuz yanıt vermesi üzerine daire kapısı koçbaşıyla kırılarak açıldı. Ekiplerin daireye girmesi üzerine Ömer S. kendisini tuvalete kilitledi, ablası Lakat S. ise kurtarılıp dışarı çıkarıldı. Ağlayan Lakat S.'yi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekiplerinin ikna ettiği Ömer S., tuvaletin kapısını açıp elindeki bıçağı teslim etti. Şüpheli, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

