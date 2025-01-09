Kardeşi Bıçakla Yaralayan Şahıs Gözaltında

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Ordu'nun Ünye ilçesinde kardeşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.

İlçenin Karşıyaka Mahallesi'nde Muammer K. (27) ile ağabeyi M.K. (30) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.K, kardeşi Muammer K'yı bıçakla yaraladı.

Yaralı, sevk edildiği Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.