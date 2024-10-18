Kardeşine Ateş Açan Şüpheli Tutuklandı

Güncel

Çorum'un Bayat ilçesinde tehdit nedeniyle davalık olduğu kız kardeşi ile yeğenini tabancayla ateş ederek yaralayan şüpheli tutuklandı.

Tehdit ve hakaret suçundan davalık olduğu kız kardeşi Ayşe K. (54) ile oğlu Caner T'yi (28) mahkeme çıkışı Yeni Mahalle Efe Sokak'ta tabancayla 5 el ateş ederek yaraladıktan sonra kaçarken polis ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan Ahmet K'nin (57) polis merkezindeki işlemleri tamamlandı.

Bayat Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Çorum'un Bayat ilçesinde dün Ahmet K, tehdit ve hakaret suçundan davalık olduğu kız kardeşi ile oğlunu mahkeme çıkışı tabancayla 5 el ateş ederek yaralamıştı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, jandarma ve polis ekiplerince Esnaf Sitesi Sokak'ta gözaltına alınmış, yaralılar ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.