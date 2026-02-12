Kardeşini Öldüren Mustafa Ç. İntihar Etti

Denizli'nin Güney ilçesinde bir kişi tartıştığı kardeşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Yağcılar Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Ç. (64) ile kardeşi Muzaffer Ç. (60) arasında Üçkuyular Mahallesi'ndeki arazide tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda kardeşine tabancayla ateş eden Mustafa Ç. kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Güney Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve Güney Ziraat Odası Genel Sekreteri olduğu öğrenilen Muzaffer Ç. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, emekli polis olduğu belirtilen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli Mustafa Ç'nin boş arazide aynı silahla intihar ettiğini belirledi.