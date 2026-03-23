Kardeşler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, öğleden sonra Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşler arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kurşunların isabet ettiği Ergin K. (33) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yakınları, sağlık ekiplerini beklemeden kendi imkanlarıyla Ergin K.'yi Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.