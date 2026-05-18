Kardeşlere Akülü Araç Hediye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kardeşlere Akülü Araç Hediye Edildi

Kardeşlere Akülü Araç Hediye Edildi
18.05.2026 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta kas hastası kardeşler Hatice ve Birgül İnalğaç'a hayırseverden akülü araç hediye edildi.

KARS'ın merkeze bağlı Esenyazı köyünde yaşayan kas hastası Hatice İnalğaç (24) ile ablası Birgül İnalğaç'a (32) akülü araç hediye edildi. Yıllardır aynı tekerlekli sandalyeyi dönüşümlü kullanmak zorunda kalan kardeşler, hediye edilen akülü aracı da ortak kullanıyor.

Esenyazı köyünde yaşayan Faik (64) ve Naciye İnalğaç (55) çiftinin 5 çocuğundan Hatice ve Birgül kas hastalığı nedeniyle yürüme engelli, Ebubekir İnalğaç (26) ise işitme engelli olarak yaşamını sürdürüyor. Anne ve babalarının yanı sıra abla Ceylan İnalğaç (31), kardeşlerinin bakımını üstlenerek günlük yaşamlarını kolaylaştırıyor.

Geçmiş yıllarda kendilerine hediye edilen tek tekerlekli sandalyeyi dönüşümlü kullanan kardeşlerin durumu ortaya çıkınca, hayırsever iş insanı Gökhan Türkeş Öngel aileye bir akülü araç gönderdi.

Esenyazı köyündeki evlerine getirilen akülü aracı görünce büyük mutluluk yaşayan Hatice İnalğaç, kardeşi için de bir araç talebinde bulundu. Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü'nde ön lisans eğitimine devam ettiğini söyleyen Hatice İnalğaç, EKPS sınavına girdiğini ve sonuçları beklediğini belirterek, "Hayallerim var, meslek sahibi olmak istiyorum" dedi.

Yıllardır aynı sandalyeyi ablasıyla dönüşümlü kullandıklarını anlatan Hatice İnalğaç, "Bir tane arabamız vardı. Ablam öğlene kadar kullanıyordu, ben de öğleden sonra kullanıyordum. Bu araba gelince çok mutlu olduk" diye konuştu.

Hatice'nin ardından akülü aracı evin içinde deneyen Birgül İnalğaç da ikinci bir araç talebinde bulundu.

Esenyazı Köyü Muhtarı Murat İnalkaç da aileye destek veren iş insanı Gökhan Türkeş Öngel'e teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Engelliler, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kardeşlere Akülü Araç Hediye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahramanmaraş’ta şantiyede yangın: 1 ölü, 6 yaralı Kahramanmaraş'ta şantiyede yangın: 1 ölü, 6 yaralı
Esenyurt’ta yıkım sırasında binanın çöktüğü anlar kamerada Esenyurt'ta yıkım sırasında binanın çöktüğü anlar kamerada
Şişli’de kontrolden çıkan lüks otomobil dükkana daldı: O anların görüntüsü ortaya çıktı Şişli'de kontrolden çıkan lüks otomobil dükkana daldı: O anların görüntüsü ortaya çıktı
Bakan Uraloğlu: Arnavutköy-Halkalı Hattı’nda test ve devreye alma çalışmalarında sona yaklaştık Bakan Uraloğlu: Arnavutköy-Halkalı Hattı'nda test ve devreye alma çalışmalarında sona yaklaştık
Bursa’da feci kaza: Motosiklet tutkunu sanatçı hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı Bursa'da feci kaza: Motosiklet tutkunu sanatçı hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı Ölüm kalım mücadelesi kamerada Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada
Bilirkişi incelemesi tamamlandı CHP’li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri

09:50
İfadesinde “Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum“ diyen Rasim Ozan Kütahyalı’nın mal varlığı
İfadesinde "Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'nın mal varlığı
09:42
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
09:35
Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu
Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu
09:09
Nazan Öncel’den Sezen Aksu’ya şok sözler: Dostluk yalanmış
Nazan Öncel'den Sezen Aksu'ya şok sözler: Dostluk yalanmış
08:16
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
08:07
İBB’ye yeni operasyon 6 ilde 57 kişi gözaltına alındı
İBB'ye yeni operasyon! 6 ilde 57 kişi gözaltına alındı
07:21
Erkan Petekkaya’dan tartışma yaratan Özgür Özel paylaşımı Apar topar sildi
Erkan Petekkaya'dan tartışma yaratan Özgür Özel paylaşımı! Apar topar sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 10:04:05. #7.12#
SON DAKİKA: Kardeşlere Akülü Araç Hediye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.