Kardeşlik İftarı Esenyurt'ta Yapıldı

Esenyurt'ta, Gazze ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayanlara yardım amacıyla "Kardeşlik İftarı" düzenlendi.

İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Esenyurt temsilciliğince, Esenyurt Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşananların yer aldığı sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.

İMH Esenyurt Başkanı Hilmi Kaya, burada yaptığı konuşmada, gönüllüler tarafından düzenlenen yardım programının, çorba, ayran ve simitten oluşan mütevazı bir iftar sofrası ile ramazan ayının dayanışma ruhunu hissettirdiğini söyledi.

Katılımcılara teşekkür eden Kaya, "Gazze ve Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize destek olmak için bir araya geldik. Rabbim oradaki kardeşlerimize bir an evvel zulümlerden kurtulmayı nasip etsin. Bizler Türkiye'deki kardeşleri olarak onlara yalnız olmadıklarını hissettirebilmek için bir aradayız. Onları asla yalnız bırakmayacağız" diye konuştu.

Gazze ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi için yardım toplanan iftar programına, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.