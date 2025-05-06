Kardinaller Barış Çağrısında Bulundu

Vatikan'da yeni papa seçimi için toplanmaya hazırlanan kardinaller, Orta Doğu ve Ukrayna başta olmak üzere çatışmaların sürdüğü pek çok yerde kalıcı ateşkesin sağlanması ve barışa ulaşılması çağrısı yaptı.

Katolik Kilisesi'nin ruhban sınıfında papadan sonra en üst düzeydeki makam olan kardinaller, Papa Franciscus'un 21 Nisan'daki vefatı sonrasında kilisenin ele alması gereken sorunları, yeni papanın kim olacağı ve uluslararası arenadaki gelişmeleri görüşmek üzere bir süredir yaptıkları toplantıların 12'ncisini bugün gerçekleştirdi.

Yaşı 80'in altında olup yarın başlayacak papalık seçimine (Konklav) girebilecek 133 kardinalden 130'unun ve 80 yaş üstündeki kardinallerden 43'ünün katıldığı bugünkü Kardinaller Kurulu'ndan uluslararası gelişmelerle ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Biz, Roma Kilisesi Kardinalleri, Konklav başlamadan önce Ukrayna'da, Orta Doğu'da ve dünyanın birçok başka bölgesinde barış süreçlerini destekleme konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini, aksine özellikle sivil halkın zararına olacak şekilde saldırıların yoğunlaştığını üzülerek tespit ettik." ifadeleri yer aldı.

Kardinallerin açıklamasında, "Bu nedenle, tüm ilgili taraflara, bir an önce kalıcı bir ateşkese ulaşılması ve hiçbir ön koşul ya da daha fazla gecikme olmadan, uzun zamandır hem etkilenen halklar hem de tüm dünya tarafından arzulanan barışın müzakere edilmesi için içten bir çağrıda bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Katolik Kilisesi'nin 267'inci papasının seçileceği Konklav, seçici 133 kardinalin yarın Vatikan'daki ünlü Sistine Şapeli'nde yapacağı ilk oturumla başlayacak.