KARDÖKMAK, Teknopark İstanbul'da Yeni Ofis Açtı - Son Dakika
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KARDÖKMAK, Teknopark İstanbul'da Yeni Ofis Açtı

KARDÖKMAK, Teknopark İstanbul\'da Yeni Ofis Açtı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR) bağlı kuruluşu Döküm Makina Sanayi ve Ticaret AŞ (KARDÖKMAK), Teknopark İstanbul'da yeni ofisini açtı. KARDÖKMAK'ın demir-çelik sektöründeki rekabet gücünü artırma hedefiyle önemli bir adım daha attığı belirtilen açıklamada, Teknopark İstanbul'daki yeni ofisin, KARDÖKMAK AŞ'nin büyüyen kadrosuna ev sahipliği yapacak, yenilikçi, sürdürülebilir projelere önemli katkılar sunacağına işaret edildi. KARDEMİR ve KARDÖKMAK iş birliğiyle vasıflı çelik grubunun kurulacağını açıklayan Demir, ülkenin ihtiyacı olan çeliklerin üretiminin yanı sıra alaşımlı çeliklerin geliştirilmesi için AR-GE çalışmalarının yapılacağını belirtti.

11.07.2024 00:43
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Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR) bağlı kuruluşu Döküm Makina Sanayi ve Ticaret AŞ (KARDÖKMAK), Teknopark İstanbul'da yeni ofisini açtı.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, Teknopark İstanbul'da yeni ofis açan KARDÖKMAK'ın demir-çelik sektöründeki rekabet gücünü artırma hedefiyle önemli bir adım daha attığı belirtildi.

Teknopark ekosistemindeki şirketlerle iş birliği yaparak, yerli ve milli projelerin gerçekleştirilmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, Teknopark İstanbul'daki yeni ofisin, KARDÖKMAK AŞ'nin büyüyen kadrosuna ev sahipliği yapacak, yenilikçi, sürdürülebilir projelere önemli katkılar sunacağına işaret edildi.

Açıklamada, açılış törenine KARDEMİR ve KARDÖKMAK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yerebakan, Teknopark İstanbul Genel Müdürü Muhammet Fatih Özsoy, KARDEMİR ve KARDÖKMAK üst düzey yöneticilerinin katıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. İsmail Demir, Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan ve ülkenin sanayi dönüşümüne büyük katkı sağlayan KARDEMİR'in bağlı kuruluşu KARDÖKMAK olarak mühendislik ve AR-GE çalışmalarında yeni bir aşamaya geçtiklerini vurguladı.

Üretim altyapısını güçlendirerek, kendi know-how'ımızı geliştiren bir mühendislik şirketine dönüşmeyi hedeflediklerini aktaran Demir, son yıllarda yapılan yatırımlara dikkati çekti.

Dövme altyapısının kurulduğunu ve geçtiğimiz yıl 2 bin 500 ton kapasiteli bir presin açılışının yapıldığını anımsatan Demir, enerji, demiryolları ve savunma sanayi gibi birçok alana hizmet vermeyi amaçlayan bu tesisin, yerli ve milli demiryolu tekerleğinin aks montajlarını yaparak ürünlerin katma değerini artırmayı planladığını ifade etti.

KARDEMİR ve KARDÖKMAK iş birliğiyle vasıflı çelik grubunun kurulacağını açıklayan Demir, ülkenin ihtiyacı olan çeliklerin üretiminin yanı sıra alaşımlı çeliklerin geliştirilmesi için AR-GE çalışmalarının yapılacağını belirtti.

Demir, "Teknopark ofisimizde hidrojenin demirçelik üretiminde kullanım alanını genişleterek yeşil çelik üretimine katkı sağlayacak projeler geliştireceğiz. Pilot ölçekli tesisler yaparak tüm fabrikanın simülasyon ve analizlerini gerçekleştireceğiz. Bu çıktıları endüstride kullanacağız." ifadelerini kullandı.

"Bu iş birliği ülkeye büyük fayda sağlayacak"

Prof. Dr. İsmail Demir, KARDÖKMAK Teknopark ofisinin, KARDEMİR AR-GE merkezi, Ankara İleri Teknolojiler Araştırma ve Mühendislik Merkezi Ofisi ve tüm üretim birimlerinin koordinasyon içinde çalışacağını aktardı.

Teknopark İstanbul'a kabul edilen ve demir çelik atıklarının ürün haline dönüştürülmesini içeren projeyi ve bor katkılı çalışmaların yakından takip edildiğinin altını çizen Demir, Teknopark İstanbul'da yürütülmesi planlanan projelerin "hidrojenin demir redüksyonda kullanılması", "ağır demir dökümden Lego esaslı balistik koruganların geliştirilmesi", "demir mangan bor esaslı ferro alaşımların geliştirilmesi", "hidrojen yakıtlı yüksek fırın", "hidrojen depolama çözümleri", "prefabrik yük vagonları geliştirme", "ağır dövme ürünlerin geliştirilmesi", "demir çelik curufu ve atıklardan ticari ürünlerin geliştirilmesi", "baca gazından yosun, yosundan yakıt üretme" ve "yeşil çelik üretimi" olduğunu bildirdi.

Yeni ofisin hayırlı olmasını dileyen Demir, Teknopark yönetimine teşekkürlerini sundu. Demir, bu iş birliğinin ülkeye büyük fayda sağlayacağını kaydederek, gelecekteki projelerin önemine değindi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KARDÖKMAK, Teknopark İstanbul'da Yeni Ofis Açtı - Son Dakika

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