Karesi'de Patlayıcı Fabrikasında Patlama: 12 Ölü - Son Dakika
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Karesi'de Patlayıcı Fabrikasında Patlama: 12 Ölü

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında patlama sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

24.12.2024 10:48
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Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, patlama sonrası ekiplerin hemen bölgeye yönlendirildiğini bildirdi.

Patlamanın, ZSR Patlayıcı Üretim Tesisi'nde saat 08.25'te meydana geldiğini belirten Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 12 çalışanımızın vefat ettiği, 3 çalışanımızın da yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bilgisi var. Şu an tüm ekiplerimizle olay yerindeyiz. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Milletimize geçmiş olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

Vali Ustaoğlu, çökmenin sadece tesisin kapsül üretimi yapılan binasında olduğu bilgisini verdi.

Diğer binalarda cam kırığı şeklinde hasarlar oluştuğunu dile getiren Ustaoğlu, "Çok fazla geniş alana sirayet etme durumu yok. Sadece bina çökmüş durumda." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karesi'de Patlayıcı Fabrikasında Patlama: 12 Ölü - Son Dakika

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