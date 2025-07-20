Balıkesir'in Karesi ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Mert Akkaya idaresindeki 10 ANA 871 plakalı otomobil, Paşaalanı Mahallesi Sanayi 2. Kapı mevkisindeki kavşakta, Arda Üçdoruk (18) yönetimindeki 09 RY 720 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosikletteki Semih Canbay (17) olay yerinde yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsü Üçdoruk, ağır yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan Üçdoruk'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Canbay'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Karesi'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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