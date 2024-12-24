AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten fabrikadaki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.
Çelik, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Çok üzgünüz. Balıkesir'in Karesi ilçesindeki fabrikada meydana gelen patlamada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza şifa diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."
Son Dakika › Güncel › Karesi'deki Patlamada Ömer Çelik'ten Başsağlığı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?