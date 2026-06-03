Kargo Gönderiminde Hak Kaybını Önleme İpuçları

Tüketici Hak Arama Derneği Hukuk İşleri Başkanı Avukat Mehmet Raşit Çavuşoğlu, kargo gönderimlerinde hak kaybı yaşanmaması için, "Firmaya kargoyu verirken içerisinde kıymetli bir ürünün olduğunu belirtmeli varsa fatura, teslim fişi, irsaliye belgesi ve ürünün videosunu kayıt altına alarak işlemleri yapmalıyız." dedi.

Çavuşoğlu, AA muhabirine, kargo gönderimlerinde dikkat edilmesi gereken unsurlar hakkında açıklamalarda bulundu.

"Kargoyu firmaya teslim ettim, sorumluluktan kurtuldum" demenin sorumluluktan kurtarmadığını belirten Çavuşoğlu, "Firmaya kargoyu verirken içerisinde kıymetli bir ürünün olduğunu belirtmeli varsa fatura, teslim fişi, irsaliye belgesi ve ürünün videosunu kayıt altına alarak işlemleri yapmalıyız." dedi.

Kıymetli eşya ve evraklara yönelik kaskolu-sigortalı gönderimler uyarısı

Çavuşoğlu, alıcıya da söz konusu bilgilerin gönderilmesi gerektiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Alıcı kargoyu teslim alırken kırılmış, çizilmiş ve yırtılmış paketleri kesinlikle almamalıdır. Kargo gönderimi yasal bir işlem olduğu için sadece Türkiye'de yasal olarak kullanılabilen ürünlerin gönderilmesi gerekir, yasa dışı hiçbir ürün kargo firmalarınca kabul edilmez, gönderilemez, gönderilmesi de suçtur. Bu sebeple faturası olmayan yasa dışı bir ürünün gönderilmesi cezai sorumluluk açısından problem oluşturabilir.

Ayrıca ilgili kargo firmalarının kıymetli eşya ve evraklara yönelik kaskolu-sigortalı gönderimleri bulunmaktadır, tercih edilmelidir. Bu durumda kargonun başına bir şey gelirse en önemli şey ispat meselesidir. Gönderici mi, firmamı yoksa alıcının mı sorumlu olduğu ortaya çıkacak en büyük uyuşmazlıktır. Bu sebeple sigortalı ve kaskolu bir gönderim yapılırsa nerede başına ne gelirse ilgili kargonun kişi maddi kaybını telafi edebilir."