Kargo Gönderiminde Hak Kaybını Önleme İpuçları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kargo Gönderiminde Hak Kaybını Önleme İpuçları

03.06.2026 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Av. Mehmet Raşit Çavuşoğlu, kıymetli ürün gönderiminde dikkat edilmesi gereken unsurları açıkladı.

Tüketici Hak Arama Derneği Hukuk İşleri Başkanı Avukat Mehmet Raşit Çavuşoğlu, kargo gönderimlerinde hak kaybı yaşanmaması için, "Firmaya kargoyu verirken içerisinde kıymetli bir ürünün olduğunu belirtmeli varsa fatura, teslim fişi, irsaliye belgesi ve ürünün videosunu kayıt altına alarak işlemleri yapmalıyız." dedi.

Çavuşoğlu, AA muhabirine, kargo gönderimlerinde dikkat edilmesi gereken unsurlar hakkında açıklamalarda bulundu.

"Kargoyu firmaya teslim ettim, sorumluluktan kurtuldum" demenin sorumluluktan kurtarmadığını belirten Çavuşoğlu, "Firmaya kargoyu verirken içerisinde kıymetli bir ürünün olduğunu belirtmeli varsa fatura, teslim fişi, irsaliye belgesi ve ürünün videosunu kayıt altına alarak işlemleri yapmalıyız." dedi.

Kıymetli eşya ve evraklara yönelik kaskolu-sigortalı gönderimler uyarısı

Çavuşoğlu, alıcıya da söz konusu bilgilerin gönderilmesi gerektiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Alıcı kargoyu teslim alırken kırılmış, çizilmiş ve yırtılmış paketleri kesinlikle almamalıdır. Kargo gönderimi yasal bir işlem olduğu için sadece Türkiye'de yasal olarak kullanılabilen ürünlerin gönderilmesi gerekir, yasa dışı hiçbir ürün kargo firmalarınca kabul edilmez, gönderilemez, gönderilmesi de suçtur. Bu sebeple faturası olmayan yasa dışı bir ürünün gönderilmesi cezai sorumluluk açısından problem oluşturabilir.

Ayrıca ilgili kargo firmalarının kıymetli eşya ve evraklara yönelik kaskolu-sigortalı gönderimleri bulunmaktadır, tercih edilmelidir. Bu durumda kargonun başına bir şey gelirse en önemli şey ispat meselesidir. Gönderici mi, firmamı yoksa alıcının mı sorumlu olduğu ortaya çıkacak en büyük uyuşmazlıktır. Bu sebeple sigortalı ve kaskolu bir gönderim yapılırsa nerede başına ne gelirse ilgili kargonun kişi maddi kaybını telafi edebilir."

Kaynak: AA

Mehmet Raşit, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kargo Gönderiminde Hak Kaybını Önleme İpuçları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel, salonda “Hain Kemal“ sloganı atanları böyle susturdu Özgür Özel, salonda "Hain Kemal" sloganı atanları böyle susturdu
Brezilya Milli Takımı’nı taşıyan uçak vaftiz edildi Brezilya Milli Takımı'nı taşıyan uçak vaftiz edildi
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
16 yıl sonra bir ilk CHP Grup Toplantısı’na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi 16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
Özgür Özel’in CHP Genel Merkez’deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler Özgür Özel'in CHP Genel Merkez'deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler
İmzayı attı İşte Tedesco’nun yeni takımı İmzayı attı! İşte Tedesco'nun yeni takımı

11:16
Galatasaray’da ayrılık Okan Buruk istemiyor, Dursun Özbek’e de söyledi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk istemiyor, Dursun Özbek'e de söyledi
11:04
AK Parti’de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
10:50
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu’na cezaevinde genel başkanlık teklif etti
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif etti
10:32
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
10:05
Kılıçdaroğlu’ndan tartışma yaratan görevlendirme “Kurultayda para dağıttım“ demişti
Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan görevlendirme! "Kurultayda para dağıttım" demişti
09:52
Sivas’ta KKKA bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı
Sivas'ta KKKA bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 11:35:42. #7.12#
SON DAKİKA: Kargo Gönderiminde Hak Kaybını Önleme İpuçları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.