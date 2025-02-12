Karla Kapanan Yollar için Çalışmalar Sürüyor

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Sinop, Tokat, Amasya ve Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 493 yerleşim biriminin yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Sinop'ta kar nedeniyle Ayancık'ta 12, Gerze'de 4, Boyabat'ta 36, Durağan'da 3, Erfelek'te 21, Saraydüzü'nde 3 ve merkez ilçede 4 olmak üzere 83 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tokat'ta da kar yağışı sonrası 40, Amasya'da 35 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu'da da etkili olan kar yağışı nedeniyle 335 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre ise il genelinde ulaşıma kapalı olan 39 köy yolu yapılan çalışmalar sonucu açıldı.