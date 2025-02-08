Karla Kaplanan Korugöl Tabiat Parkı

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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kar yağışının ardından beyaza bürünen Korugöl Tabiat Parkı'nda kartpostallık manzaralar oluştu.

Düzce Belediyesi, İl Özel İdaresi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan çevre düzenlemesi, yürüyüş yolları ve yenilenen altyapısıyla doğaseverlerin gezi rotaları arasında yer alan Korugöl'de kar etkili oldu.

Kayın, meşe ve gürgen ağaçlarıyla kaplı bölgede seyrine doyumsuz kar manzarası ortaya çıktı.

Öte yandan Kalıcı Konutlar bölgesinin yüksek kesimleri ile Akbıyıklar ve Asar köylerinde aralıklarla kar yağışı etkili oldu.

Gölyaka ilçesine bağlı yaylalar ve yüksek rakımlı köylerde de kar görüldü.

Kardüz, Pürenli, Saçmalıpınar yaylaları ile Şimşirlitepe, Yunusefendi, Çamlıbel ve Bakacak köyleri yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.