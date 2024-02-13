Karla Kaplı Ardahan'da Arıza Yaşanan Vericiye Paletli Araçla Ulaşıldı - Son Dakika
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Karla Kaplı Ardahan'da Arıza Yaşanan Vericiye Paletli Araçla Ulaşıldı

Karla Kaplı Ardahan\'da Arıza Yaşanan Vericiye Paletli Araçla Ulaşıldı

Ardahan'da yoğun kar nedeniyle ulaşımın zor olduğu bir bölgede yaşanan verici arızasına müdahale etmek için Türk Telekom ekibi, İl Özel İdaresine ait paletli araçla ulaştırıldı. Arıza ekipleri, karla kaplı dağları aşarak sorun yaşanan vericiye ulaştıktan sonra işlemlerini tamamlayıp paletli araçla köye geri döndü.

13.02.2024 11:25
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Karla kaplı Ardahan'da Türk Telekom ekibi, arıza yaşanan vericiye, İl Özel İdaresine ait paletli (snowtrack) aracıyla ulaştırıldı.

Türk Telekom Müdürlüğüne bağlı arıza ekibi, yoğun kar nedeniyle Ardahan- Artvin arasında 2 bin 581 rakımlı Bülbülan bölgesindeki verici istasyonunda yaşanan arızaya müdahale edemedi.

İl Özel İdareden destek isteyen ekibe, kurumun paletli aracı yönlendirildi.

Merkeze bağlı Bağdeşen köyünde paletli araca alınan arıza ekipleri, karla kaplı dağları aşıp sorun yaşanan vericiye ulaştı.

İşlemlerini tamamlayan ekip, yine paletli araçla köye döndü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Karla Kaplı Ardahan'da Arıza Yaşanan Vericiye Paletli Araçla Ulaşıldı - Son Dakika
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