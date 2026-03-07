Karla Kaplı Dağlarda Mehmetçiğin Eğitimi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Mehmetçiğin karla kaplı dağlarda aldığı dağcılık eğitiminden görüntüler paylaşıldı.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Zorlu koşullar, gerçek kahramanları yetiştirir." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, Mehmetçiğin zorlu koşullar altında, karla kaplı dağda gerçekleştirdiği eğitimin görüntüleri yer aldı.
