Karla kaplı Nemrut'taki yabani hayvanlar unutulmadı - Son Dakika
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Karla kaplı Nemrut'taki yabani hayvanlar unutulmadı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'na gelen hayvan severler, yaban hayvanlarına ekmek bıraktı. Nemrut Kalderası'na gelen hayvanseverler, yaban hayvanlarını da unutmayarak yanlarında getirdikleri ekmekleri doğaya bıraktı. Nemrut yolunun karla kapalı olmasından dolayı hayvan severler, canlıları unutmamak adına buraya geldi ve vatandaşlardan yaban hayvanlarını unutmamalarını ve yanlarında gıda getirmelerini rica etti.

06.05.2024 22:17
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Karla kaplı Nemrut'taki yabani hayvanlar unutulmadı

BİTLİS – Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'na gelen hayvan severler, yaban hayvanlarına ekmek bıraktı.

Türkiye'nin en büyük mükemmeliyet ödüllü krater gölünü içerisinde barındıran 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Kalderası'na gelen hayvanseverler, yaban hayvanlarını da unutmayarak yanlarında getirdikleri ekmekleri doğaya bıraktı. Zirveye kadar yolların kapalı olduğu ve ulaşımın kardan dolayı zirveden sonra olmadığı Nemrut'ta, çevre il ve ilçelerinden gelen hayvan sever ve doğaseverlerin uğrak noktası oldu.

Nemrut Kalderası'nı ziyaret eden vatandaşların yaban hayatındaki hayvanları da unutmamalarını söyleyen Emrah Öziş, "Nemrut'ta yaşayan yabani hayvanların, yaz aylarında pikniğe gelen vatandaşların artık yemekleriyle ve çöpleriyle beslendiğini biliyoruz. Nemrut yolunun karla kapalı olmasından dolayı biz hayvan sever arkadaşlarımızla buradaki canlıları unutmamak adına geldik. İnşallah kısa zamanda karla kaplı yolların açılacağını ümit ediyorum. Nemrut'a gelen vatandaşlarımızın özellikle yaban hayvanlarını unutmayıp yanlarında gıda getirmelerini rica ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Karla kaplı Nemrut'taki yabani hayvanlar unutulmadı - Son Dakika

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