Karla kaplı yaylada yiyecek bulamayan yılkı atları için ekipler devrede

BOLU - Bolu'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları için karla kaplı yaylaya saman ve besi yemi bıraktı.

Bolu'nun yılkı atlarıyla meşhur At Yaylası'nda geçtiğimiz etkili olan kar yağışı dolayısıyla kar kalınlığı bölgede 15 santimetreye ulaştı. Karla kaplı yaylada yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Bolu İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı'na bağlı Hayvan Durum İzleme ekibi harekete geçti. Kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan At Yaylası'na ekipler sabah saatlerine yem ve samanları araçlarına doldurarak bölgeye hareket etti. Yılkı atlarının gün içerisinde uğradığı noktalara saman balyaları ve yem dolu çuvallar bırakıldı.

Ekipler tarafından kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atlarına sık sık yiyecek bırakılacağı öğrenildi.