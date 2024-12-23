Karlı Göleti Hizmete Girdi

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Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Karlı köyünde yapımı tamamlanan gölet hizmete alındı.

Karlı Göleti'nin, kesin kabul işlemleri Çanakkale DSİ Barajlar ve HES Şube Müdürü Yüksel Kına ve beraberlerindeki teknik heyet tarafından gerçekleştirildi.

Temelden yüksekliği 29 metre ve 1 milyon 156 bin metreküp su depolama hacmine sahip olan Karlı Göleti, 2 bin 150 dekar tarım arazisinin sulanmasına hizmet edecek.