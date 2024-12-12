Karlıova Beyaza Büründü - Son Dakika
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Karlıova Beyaza Büründü

Karlıova Beyaza Büründü

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti, bazı mahalle yollarında sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji, bölge genelinin karla karışık yağmurlu olacağını açıkladı.

12.12.2024 13:57  Güncelleme: 13:59
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BİNGÖL'ün Karlıova ilçesi, kar yağışı ile beyaza büründü.

Karlıova'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla ilçe, beyaza büründü. Kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği ilçede bazı mahalle yollarında sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarının kapanma ihtimaline karşı hazırda bekletilirken, yağışı fırsat bilen öğrenciler kar topu oynadı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü verilerine göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, karla karışık yağmurlu olacağı, Tunceli ve Bingöl ile yüksek kesimlerin kar yağışlı, Adıyaman çevrelerinin ise yağmurlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Haber-Kamera: Bülent TEMİZ/KARLIOVA(Bingöl),

Kaynak: DHA

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