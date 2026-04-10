Karlıova Beyaza Büründü

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü, ekipler yollarda çalışma başlattı.

Karlıova ilçesinde sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonucu ilçe merkezi tamamen beyaza büründü. Araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, Karayolları ekipleri ise Erzurum- Bingöl kara yolunda kar temizleme çalışması yürüttü. İl Özel İdare ekipleri ise köy yollarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletildi.

İlçede yaşayan İshak Bingöl, "Karlıova kışı ile meşhurdur. Karlıova'da kış hiç gitmediği gibi kaldığı yerden devam ediyor" dedi.