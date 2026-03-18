Karlıova\'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla tören yapıldı

Karlıova ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Kaymakamlık bahçesindeki törende, Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasının ardından, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Daha sonra ilçe merkezi ve köylerde yaşayan şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi.