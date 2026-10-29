Karlıova\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kaymakam Bıçak\'ın katılımıyla kutlandı

Karlıova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kaymakam Bıçak'ın katılımıyla kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü, kapalı halı sahada düzenlenen törenle kutlandı. Törende Kaymakam Abdulselam Bıçak konuştu; öğrenciler halk oyunları gösterisi yaptı ve şiirler okundu.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı.
İlçedeki kapalı halı sahada düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.
Tören, öğrencilerin halk oyunları gösterisi ve şiirlerin okunmasıyla sona erdi.
Törene, Belediye Başkanı Veysi Bingöl, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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