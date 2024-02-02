Karlıova\'da bin kamyon kar taşındı

Karlıova'da ilçe dışına bin kamyon kar taşındı
BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkisini gösteren yağışın ardından ilçe dışına şuana kadar bin kamyon kar taşıması yapıldı.
Bingöl'ün 1940 rakımlı ilçesi Karlıova'da, karla mücadele çalışmaları belediye ekiplerince devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu Ocak ayının başından bu yana, belediye ekipleri karları kamyonlarla ilçe dışına taşıyor. Kar yağışının zaman zaman yerini fırtınaya bıraktığı ilçede, belediye ekipleri kapanan mahalle ve sokakları tekrar ulaşıma açıyor. Kar taşıma çalışmalarında 20 personel ve 6 aracın görev aldığını belirten Karlıova Belediyesi'nde görevli Metin Bingöl, şuana kadar bin kamyon kar taşıdıklarını söyledi. Bingöl, "20 personelimiz var karla mücadele eden, 6 da aracımız var. Bu araçlarla karları ilçe dışına taşıyoruz. Şimdiye kadar ortalama bin kamyon kar taşıdık. Taşıma çalışmalarına devam ediyoruz. Dün akşam fırtına vardı ve açtığımız yolların birçoğu tekrar kapandı. Vatandaşlarımızın rahat etmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Kışa sürekli hazırlıklıyız, alışkınız. Herhangi bir sıkıntı da yok şuan için. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
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