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Karlıova'da Biriken Kar İlçe Dışına Taşınıyor - Son Dakika
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Karlıova'da Biriken Kar İlçe Dışına Taşınıyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yağışın ardından biriken kar, Karlıova Belediyesi ekipleri tarafından ilçe dışına taşınıyor. Ana ve ara yollarda biriken kar yığınları, iş makineleriyle toplanarak günde yaklaşık 40 kamyonla ilçe dışına çıkarılıyor. Belediye Zabıta Amiri Metin Bingöl, bir haftadır devam eden çalışmalarla ilçe merkezinin temizlendiğini ve biriken karların ilçe dışına götürüldüğünü belirtti.

Karlıova\'da Biriken Kar İlçe Dışına Taşınıyor
09.01.2024 - 16:57,
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yağışın ardından biriken kar ilçe dışına götürülüyor.

Karlıova Belediyesi ekipleri vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ana ve ara yollarda toplanan kar yığınlarını iş makineleri ile topluyor.

Günde yaklaşık 40 kamyon kar ilçe dışına çıkarılıyor.

Belediye Zabıta Amiri Metin Bingöl, yaklaşık bir hafta önce ilçede yoğun kar yağışı olduğunu belirterek, "Kar yağışının ardından ilçe merkezini temizlemeye başladık. Bir haftadır çalışmalarımız devam ediyor. Toplanan karları ilçe dışına götürüyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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