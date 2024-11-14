Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, ilçede doğal gaz boru hattı çalışmalarının 2025 yılının nisan ayında başlamasının planlandığını belirtti.
Belediyeden yapılan açıklamada, Veysi Bingöl'ün BOTAŞ yetkilileri ile makamında görüşme yaptığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bingöl, ilçeye gelen BOTAŞ yetkililerinin ilk çalışmalara başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"İnşallah nisan ayında doğal gaz hat çalışmaları başlayacak. Doğal gaz hattı ilçemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."?
Son Dakika › Güncel › Karlıova'da Doğal Gaz Çalışmaları 2025'te Başlayacak - Son Dakika
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