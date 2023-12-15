 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karlıova'da İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Hizmete Girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Karlıova'da İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Hizmete Girdi

Karlıova Belediyesi tarafından ilçe merkezinde kurulan ileri biyolojik atık su arıtma tesisi hizmete girdi. İlçede yaklaşık iki yıldır yapımı devam eden tesis yapılan son testlerin ardından faaliyete girdi. Tesisin faaliyete girmesiyle Kale Göleti'nde kirliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Kanalizasyon sularının arıtılmadan gölete verilmesi nedeniyle göl ortamındaki canlılar açısından risk oluşturan durumun önüne geçilmiş olacak.

Karlıova\'da İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Hizmete Girdi
15.12.2023 - 15:02,
Abone Ol

Karlıova Belediyesi tarafından ilçe merkezinde kurulan ileri biyolojik atık su arıtma tesisi hizmete girdi.

???????İlçede yaklaşık iki yıldır yapımı devam eden tesis yapılan son testlerin ardından faaliyete girdi. Tesisin faaliyete girmesiyle Kale Göleti'nde kirliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tesisin faaliyete girmesiyle Kale Göleti'nin temizlendiğini belirten yüklenici firmada çevre mühendisi Eyüp Kalaycı, "Kanalizasyon suları daha önce arıtılmadan gölete verildiği için göl ortamındaki canlılar açısında risk oluşturuyordu. Bu tesis sayesinde arıtılan su göl ortamına deşarj ediliyor ve oradaki canlılara zarar vermesi önleniyor." dedi.???????

Kaynak: AA
YORUMLAR

Karlıova, Çevre, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karlıova'da İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Hizmete Girdi - Son Dakika


15:00
Galatasaray'da deprem! Sergio Oliveira'nın göğüs kası koptu Galatasaray'da deprem! Sergio Oliveira'nın göğüs kası koptu
14:51
ABD'li banka Morgan Stanley, Merkez'den bu ay 250 baz puanlık faiz artışı bekliyor ABD'li banka Morgan Stanley, Merkez'den bu ay 250 baz puanlık faiz artışı bekliyor
14:42
Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi
14:27
Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu
14:23
Ukraynalı milletvekili toplantıya el bombası ile saldırdı: 1 ölü, 26 yaralı Ukraynalı milletvekili toplantıya el bombası ile saldırdı: 1 ölü, 26 yaralı
14:21
General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak
14:13
Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler
14:05
Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu

Son Dakika
15:00 Galatasaray'da deprem! Sergio Oliveira'nın göğüs kası koptu
14:51 ABD'li banka Morgan Stanley, Merkez'den bu ay 250 baz puanlık faiz artışı bekliyor
14:42 Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi
14:27 Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu
14:23 Ukraynalı milletvekili toplantıya el bombası ile saldırdı: 1 ölü, 26 yaralı
14:21 General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak
14:13 Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler
14:05 Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Büyükşehir adaylarını aralık ayı sonuna doğru açıklayacağız
14:04 Yer: Siverek! Yol kenarına yavru aslan bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 15:10:24. #1.13#
SON DAKİKA: Karlıova'da İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Hizmete Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement